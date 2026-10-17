Real, anche Mourinho durissimo contro Tebas: "Scusabile solo se è un caso clinico"

"Avete già capito qual è la mia opinione. Tebas si è avventurato in un campo in cui le scuse sono accettabili solo se si tratta di un caso clinico. I tifosi del Real Madrid capiscono bene cosa deve affrontare la squadra. Anche per il prestigio enorme di cui il calcio spagnolo gode all'estero, con i Mondiali e il club più prestigioso… è meglio che mi limiti a fermarmi qui". Queste, in conferenza stampa, le parole al veleno del tecnico dei Blancos Josè Mourinho contro il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, dopo che quest'ultimo nei giorni scorsi ha fatto un parallelismo tra i tentativi del club di screditare gli arbitri e le tecniche utilizzate da Joseph Goebbels, capo della propaganda nazista. La società madrilena ha chiesto ieri le dimissioni di Tebas con un lungo comunicato.