I ricordi rossoneri di Sergio Conceiçao: "Al Milan non avevo neanche il numero di Cardinale"

"Purtroppo ogni allenatore ha bisogno di una struttura societaria di un certo tipo alle spalle, altrimenti diventa difficile avere credibilità di fronte ai giocatori. Diciamo che al Milan allora non c’erano le condizioni ideali. Non mi pento di quei sei mesi, vincere la Supercoppa e raggiungere la finale di Coppa Italia battendo Roma e Inter è stato fantastico. Anzi, ancora mi brucia aver perso quella finale con il Bologna". Sergio Conçeicao torna in Italia per vedere Juve-Lazio e torna a pungere ricordando la sua non certo positiva esperienza rossonera: "Quando c’ero io, Cardinale non venne mai a Milanello - ha confessato il tecnico a La Gazzetta dello Sport - Pensi che mi mandò un messaggio per complimentarsi dopo la Supercoppa, ma io non risposi perché non avevo nemmeno il suo numero e lo lessi solo tempo dopo. Amorim, invece, lo conosco bene: abbiamo vissuto sfide accese in Portogallo, io da allenatore del Porto e lui dello Sporting. Gli auguro di fare bene a Milano".