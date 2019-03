ALLARME JUVE, RONALDO FINISCE KO

25/03/2019

Juve in ansia per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha infatti dovuto abbandonare il campo al 31' di Portogallo-Serbia (sostituito da Pizzi) per un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. L'entità dell'infortunio verrà valutata nei prossimi giorni, ma è evidente che l'obiettivo sarà quello di recuperarlo in tempo per la doppia sfida di Champions contro l'Ajax in programma il 10 e il 16 aprile.