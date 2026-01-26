Alexandre Pato diventa presidente? L'ex Milan vuole il Colchester United

Alexandre Pato è pronto a tornare nel calcio inglese (nel 2016 aveva giocato nel Chelsea), ma questa volta in veste di proprietario. L'ex attaccante del Milan ha avviato colloqui preliminari con Robbie Cowling per l'acquisizione del Colchester United, club di League Two. Il trentaseienne, visto in tribuna durante l'ultima vittoria contro il Fleetwood Town, sta valutando un investimento importante per rilevare la società. Sebbene i dettagli del suo futuro ruolo siano ancora da definire, scrive Gazette, la presenza a bordocampo di Pato conferma l'interesse concreto per un'operazione che segnerebbe l'inizio della sua carriera dirigenziale dopo i successi sul campo.