Albertosi: "Senza Muller non ci sarebbe stata Italia-Germania 4-3"

L'OMAGGIO

L'ex portiere azzurro: "Gerd era una belva, senza di lui la famosa Partita del Secolo non sarebbe stata la stessa"

La morte di Gerd Muller ha toccato nel profondo Enrico Albertosi: "L'ho saputo poco fa, mi dispiace davvero". L'ex portiere azzurro era tra i pali nel famoso Italia-Germania ai Mondiali 1970, poi ribattezzata la Partita del Secolo, quando il bomber tedesco ci fece vedere l'inferno anche se poi a trionfare fu la Nazionale grazie a Rivera: "Una cosa è certa, senza lui quel match non sarebbe stato così bello". Getty Images

"Una belva. In area non perdonava, non si poteva commettere neanche il minimo errore. Lui era sempre lì, pronto a metterla dentro. Non era tanto alto ed era piuttosto tozzo come attaccante, ma in area era imbattibile" ricorda Albertosi parlando di Muller a La Gazzetta dello Sport.

Si passa a Italia-Germania 1970: "Quella sera mi ha messo davvero in difficoltà. Avevamo condotto tutta la gara, poi Schnellinger ci ha portato ai supplementari e Muller con la doppietta ci ha fatto temere il peggio. Per fortuna abbiato reagito e con Rivera alla fine li abbiamo battuti".