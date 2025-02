Albania e Serbia ospiteranno Europei U21 del 2027

Albania e Serbia sono stati scelti come paesi ospitanti dell'Europeo Under 21 del 2027. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo dell'Uefa riunitosi oggi. Il torneo verrà disputato in quattro città albanesi (Tirana, Shkodër, Elbasan e Rrogozhinë) e quattro città serbe (Novi Sad, Loznica, Leskovac and Zajecar). La gara di apertura si svolgerà in Serbia, la finale in Albania. Entrambe le nazionali, in quanto paesi ospitanti, sono qualificate di diritto agli Europei.