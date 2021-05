Al-Khelaifi: "La Super League non faceva gli interessi del calcio, Champions da preservare"

Il presidente del PSG e dell'ECA, l'associazione dei club europei, Nasser Al-Khelaifi è tornato a parlare della Super League. Lui, con il club parigino, si è sempre tirato fuori dai discorsi in atto: "La Super League non aveva a cuore difendere gli interessi del calcio - ha commentato -. I cambiamenti possono esserci, ma non rompendo la tradizione per un club di sognare i propri traguardi. La Champions è un marchio che va preservato".