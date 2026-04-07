Al Ittihad in crisi, Conceicao faccia a faccia coi tifosi: "Ho una famiglia…" VIDEO

L'ex Milan Sergio Conceicao vive il momento peggiore da quando è arrivato in Arabia. In crisi di risultati, il suo Al Ittihad è scivolato al sesto posto della Saudi Pro League e non è bastata neanche la vittoria contro l’Al Hazm nella 27esima giornata di campionato per rasserenare gli animi dei tifosi, che dopo il match hanno avuto un faccia a faccia con il tecnico portoghese: "Devi farci una promessa: dobbiamo vincere la Champions asiatica!", ha gridato uno dei tifosi gialloneri. Richiesta che è stata evasa dal lusitano: "Penso a tutto. Ho una famiglia, amico mio. Ho una famiglia e non sono felice di questo momento. Posso promettervi che continueremo a lottare", ha chiosato.