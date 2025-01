Aic, nuovo sciopero dei calciatori del Taranto

I calciatori del Taranto hanno proclamato un nuovo sciopero per la giornata di domenica 2 febbraio 2025 per il mancato pagamento degli stipendi da parte del club. Lo annuncia l'Aic in una nota congiunta con gli stessi calciatori della società pugliese. La protesta è determinata "dal decorso infruttuoso anche della giornata di lunedì 27 gennaio, quale data della promessa di pagamento delle retribuzioni, quantomeno di settembre e ottobre scorsi". "La Società - prosegue la nota - adempia al pagamento delle somme dovute entro venerdì, in modo così da evitare l'esercizio del diritto di sciopero". "Il Taranto Football Club 1927 - si legge nella nota - ha anche scelto di sostituire i lavoratori in sciopero con diversi tesserati del settore giovanile e, in particolar modo, con atleti minorenni, dimostrando il disinteresse anche per la tutela della salute dei giovani coinvolti". I calciatori hanno dichiarato "la prosecuzione dello stato di agitazione e preannunciano sin d'ora lo sciopero anche per la giornata dell'8 febbraio 2025, qualora la morosità retributiva non venga immediatamente sanata".