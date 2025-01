Aia, "Var a chiamata? Disponibili a sperimentare". Orsato nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale

"Daniele Orsato sarà il nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale". Ad annunciarlo il neo presidente dell'Aia Antonio Zappi. L'ex arbitro internazionale, che ha chiuso la carriera il 6 luglio scorso arbitrando il quarto di finale degli Europei Inghilterra-Svizzera con all'attivo 290 partite in Serie A e con il titolo di miglior arbitro del mondo nel 2020, "svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali a disposizione degli organi tecnici. Andrà a supportare i nuovi innesti alla Can, in sinergia con Gianluca Rocchi e Maurizio Ciampi, per supportare la crescita anche a livello internazionale dei migliori prospetti arbitrali". "L'Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato - ha detto Zappi a Sky Sport - L'Italia ha già arbitri di élite a livello internazionale, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro a partire dal livello di base".