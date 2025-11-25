Aia, contro violenza su arbitri procederemo in tutte le sedi

Il Presidente dell'Aia, Antonio Zappi, e il Comitato Nazionale esprimono per l'ennesima volta il più profondo sconcerto e una ferma indignazione in merito a episodi di violenza del tutto inaccettabili, il più grave dei quali avvenuto domenica scorsa durante la gara di Seconda Categoria tra Francica e U.S. Girifalco, disputata a Francica (VV). Un giovane arbitro calabrese di soli diciassette anni al quale il Presidente Zappi e il Comitato Nazionale rivolgono la piena solidarietà e l'abbraccio dei 33.000 arbitri italiani è stato colpito con violenza più volte al volto da un calciatore. Tale episodio si aggiunge a diversi altri verificatisi negli ultimi fine settimana in varie regioni italiane, segnali preoccupanti di un clima che non può e non deve essere tollerato. Il responsabile dell'aggressione, ripreso anche da immagini televisive, sarà perseguito dall'Associazione in tutte le sedi competenti federali e non. "Si auspica - si legge in una nota dell'Aia - non solo una risposta sanzionatoria adeguata da parte dell'ordinamento sportivo, ma anche - ove ne ricorrano i presupposti - l'applicazione dell'articolo 583-quater del codice penale, modificato dal Governo per reprimere ed arginare episodi come questo. L'Aia provvederà altresì a inoltrare segnalazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, in considerazione della minore età dell'arbitro aggredito, elemento che rende l'accaduto ancora più grave e inaccettabile. Ribadiamo con forza che l'Aia porterà avanti senza sosta la propria battaglia contro ogni forma di violenza sui campi da calcio. Non ci faremo intimidire da chi, con comportamenti irresponsabili e vigliacchi, tenta di rovinare un patrimonio sportivo e sociale che appartiene a tutti. Il calcio è e deve rimanere un luogo di rispetto, educazione e sana competizione. L'Associazione continuerà a lavorare con determinazione per tutelare i propri associati e difendere i valori che fondano questo sport".