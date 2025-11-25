Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Aia, contro violenza su arbitri procederemo in tutte le sedi

25 Nov 2025 - 22:13

Il Presidente dell'Aia, Antonio Zappi, e il Comitato Nazionale esprimono per l'ennesima volta il più profondo sconcerto e una ferma indignazione in merito a episodi di violenza del tutto inaccettabili, il più grave dei quali avvenuto domenica scorsa durante la gara di Seconda Categoria tra Francica e U.S. Girifalco, disputata a Francica (VV). Un giovane arbitro calabrese di soli diciassette anni al quale il Presidente Zappi e il Comitato Nazionale rivolgono la piena solidarietà e l'abbraccio dei 33.000 arbitri italiani è stato colpito con violenza più volte al volto da un calciatore. Tale episodio si aggiunge a diversi altri verificatisi negli ultimi fine settimana in varie regioni italiane, segnali preoccupanti di un clima che non può e non deve essere tollerato. Il responsabile dell'aggressione, ripreso anche da immagini televisive, sarà perseguito dall'Associazione in tutte le sedi competenti federali e non. "Si auspica - si legge in una nota dell'Aia - non solo una risposta sanzionatoria adeguata da parte dell'ordinamento sportivo, ma anche - ove ne ricorrano i presupposti - l'applicazione dell'articolo 583-quater del codice penale, modificato dal Governo per reprimere ed arginare episodi come questo. L'Aia provvederà altresì a inoltrare segnalazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, in considerazione della minore età dell'arbitro aggredito, elemento che rende l'accaduto ancora più grave e inaccettabile. Ribadiamo con forza che l'Aia porterà avanti senza sosta la propria battaglia contro ogni forma di violenza sui campi da calcio. Non ci faremo intimidire da chi, con comportamenti irresponsabili e vigliacchi, tenta di rovinare un patrimonio sportivo e sociale che appartiene a tutti. Il calcio è e deve rimanere un luogo di rispetto, educazione e sana competizione. L'Associazione continuerà a lavorare con determinazione per tutelare i propri associati e difendere i valori che fondano questo sport". 

Ultimi video

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:22
De Laurentiis esalta il Napoli sui social: "Vittoria di tutti, avanti così"
23:17
Juventus, Yildiz: "Non sapevo che non avrei giocato, contento di aver aiutato la squadra"
23:15
Napoli-Qarabag, i complimenti di De Laurentiis: "Vittoria di tutti"
23:13
Champions, la Juve ritrova la vittoria in trasferta dopo oltre un anno
23:08
L'Italia sale terza nel Ranking Uefa per club grazie a Juve e Napoli