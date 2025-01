Agroppi, il cordoglio della Lega Serie A: "Scrisse pagine importanti"

"Centrocampista dotato di grande dinamismo e personalità, che ha scritto pagine importanti in particolare della storia del Torino, formazione di cui è stato per quasi un decennio tra gli uomini simbolo. In granata ha infatti giocato per 8 stagioni, vincendo due Coppe Italia (1967/68 e 1970/71), prima di trasferirsi a Perugia, dove ha concluso la carriera dopo altri due anni nel massimo campionato. Dopo tre anni ha intrapreso la carriera da allenatore che lo porterà a guidare in Serie A Fiorentina, Como e Ascoli". Così, nel ricordare Aldo Agroppi, scomparso oggi all'età di 80 anni, la Lega di Serie A che, come si legge in una nota, "si stringe alla famiglia Agroppi ed esprime le più sentite condoglianze".