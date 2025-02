Agente ferito in Milan-Verona, per Sap serve 'Daspo a vita'

"Steward picchiati e un poliziotto aggredito al quale è stato fratturato il femore mentre svolgeva il proprio dovere: serve uno sforzo comune da parte della politica, delle istituzioni e delle società calcistiche per fermare definitivamente questi episodi di violenza ai quali non può essere concessa nessuna attenuante". Lo ha detto il segretario generale del Sap (Sindacato autonomo di Polizia), Stefano Paoloni, nell'augurare al poliziotto una pronta guarigione dopo il ferimento avvenuto sabato scorso prima della partita Milan-Verona allo stadio San Siro. "Serve il Daspo a vita per i violenti - ha aggiunto - ed è quanto mai urgente l'approvazione del Ddl Sicurezza, dove sono contenute norme più severe per chi usa violenza contro gli appartenenti alle forze dell'ordine".