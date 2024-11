Adriano racconta la vita nella favela di Vila Cruizero: "Bevo un giorno sì e l'altro pure. Non ho superato la morte di mio padre"

Nella lettera Adriano ha spiegato come l'importanza della figura del padre sia stata fondamentale per la sua esistenza e come il proiettile che lo ha colpito in piena fronte durante una festa a Cruizero lo abbia cambiato definitivamente. "Da allora, la vita della mia famiglia non è più stata la stessa. Mio padre ha iniziato ad avere frequenti attacchi epilettici. Hai mai visto una persona che ha avuto un attacco epilettico di fronte a te? Non vuoi guardarlo, fratello. È spaventoso - ha spiegato il talento carioca sottolineando come la morte del genitore lo abbia segnato profondamente -. La morte di mio padre ha cambiato la mia vita per sempre. A oggi è un problema che non sono ancora riuscito a risolvere".