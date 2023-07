Addio a Trevor Francis: l'ex Sampdoria e Atalanta morto a 69 anni

CALCIO IN LUTTO

L'icona della nazionale dei Tre Leoni è morto a 69 anni in Spagna, l'annuncio della famiglia

Mondo del calcio in lutto per la morte di Trevor Francis, ex attaccante transitato in Italia con le maglie di Sampdoria e Atalanta tra il 1982 e il 1987. Ad annunciare la morte dell'ex calciatore, scomparso a 69 anni, è stata la famiglia che in una nota ha fatto sapere che Francis è deceduto a Marbella, in Spagna, a causa di un infarto fulminante. Leggenda, tra le altre, di Birmingham e Nottingham, col quale segnò il gol decisivo al Malmö per la vittoria della Coppa dei Campioni del 1979, Francis fu il primo britannico da un milione di sterline per il passaggio dal Detroit Express ai Forest.

Ricordato in Italia per aver vestito la maglia della Sampdoria per quattro anni, con il titolo di capocannoniere vinto nella Coppa Italia 1984-85 (vinta anche dai blucerchiati), e per aver giocato anche con l'Atalanta, Francis è stato una vera e propria icona per il calcio inglese. Idolo assoluto della tifoseria del Nottingham Forest, l'attaccante trascinò il club nel doppio successo in Coppa Campioni nel 1978-79 e 1979-80, con i Forest che si aggiudicarono anche la Supercoppa nel 1979. Con la maglia dei Tre Leoni ha collezionato 52 presenze e 12 reti.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1994 dopo l'avventura con lo Sheffield Wednesday, Francis è stato allenatore di QPR, Sheffield Wednesday, Birmingham e Crystal Palace, con l'ultima panchina nel 2003 e l'episodio controverso per l'espulsione subita in campionato dopo aver malmenato il proprio secondo portiere.

Tra i primi a ricordare Francis è stato Gary Lineker: "Profondamente rattristato nel sentire che Trevor Francis è morto. Un calciatore meraviglioso e un uomo adorabile. È stato un piacere lavorare al suo fianco sia sul campo che in televisione. RIP Trevor".