ACCOLTA RICHIESTA VALENCIA, RINVIATA PARTITA COPPA DEL RE

La Federcalcio spagnola ha accolto la richiesta del Valencia e di altre squadre di posticipare ancora le partite di Coppa del Re in programma a metà settimana e già rinviate la scorsa settimana a causa dell'alluvione che ha colpito diverse zone del paese. "A causa delle conseguenze causate dalla Dana - è scritto in una nota della federazione -, diverse partite previste per questa settimana del primo turno della Copa del Rey vengono posticipate". In particolare, il Valencia giocherà contro il Parla Escuela il prossimo 26 novembre. Rinviate anche Ejea-Hercules, Pontevedra-Levante, Manises-Getafe e Jove Espanol-Real Sociedad.