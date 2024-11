ACCESE FUMOGENI ALLO STADIO DI PARMA, DASPO PER TIFOSO UDINESE

Ha acceso dei fumogeni durante la partita di Serie A Parma-Udinese dello scorso 16 settembre e, per questo, è stato raggiunto da un Daspo - emesso dalla Polizia di Stato di Parma - ossia dal Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive per 3 anni e dal divieto di avvicinarsi entro il raggio di 500 metri dal luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive nella città di Udine e di 500 metri dai luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive. Protagonista della vicenda un ventiseienne originario della provincia di Udine e tifoso della squadra friulana. Al supporter bianconero, la la Digos della Polizia parmigiana è risalita analizzando le immagini delle telecamere dello stadio 'Tardini' puntate sulla gradinata che ospitava i sostenitori dell'Udinese dove erano stati accesi dal ragazzo - poi identificato - due fumogeni. Da qui i provvedimenti emessi nei confronti del 26enne, già noto alle forze dell'ordine