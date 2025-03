Abodi: "Pubblicità scommesse? Abbiamo nostre idee per contrastare ludopatia"

La norma che autorizzerà di fatto a fare pubblicità per le società di scommesse? "Ne parliamo da molto tempo: io ritengo che al di là delle diversità di opinioni che devono essere rispettate tutte, noi comprendiamo la posizione dei colleghi dei 5 Stelle e abbiamo un'idea leggermente diversa di come contrastare soprattutto le scommesse illegali, quelle che alimentano l'economia criminale. Contrastare i fenomeni di ludopatia è l'obiettivo che cerchiamo di perseguire anche noi, possiamo avere idee differenti di come raggiungere l'obiettivo, ma comunque merita rispetto anche la nostra posizione". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di una conferenza stampa in Senato sulla riforma del calcio.