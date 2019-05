ABATE: "IL MILAN UN SOGNO, AVREI VOLUTO CHIUDERE LA CARRIERA QUI"

29/05/2019

Ignazio Abate, intervenuto sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una lettera per salutare il suo Milan: "Se ripenso a quando per la prima volta ho indossato questi “colori” ancora mi emoziono...Ero un ragazzino allora ed è grazie a questa società che sono diventato “Uomo”. Il Milan non è solo una Squadra, il Milan è uno “stile di vita” e lo percepisci solo quando lo vivi sulla tua pelle...classe, storia, tradizione, eleganza". E poi ha proseguito: "Tutti sanno che il mio sogno sarebbe stato chiudere la mia carriera al Milan, ma i sogni a volte si realizzano e a volte rimangono chiusi a chiave nel proprio cuore... Due pensieri speciali vanno ad Adriano Galliani, che ha sempre creduto in me e mi ha sempre accompagnato anche nei momenti più difficili e a lui, Rino Gattuso, che rappresenta, come ho sempre detto fin da ragazzo, l’esempio da seguire per chi vuole intraprendere la nostra professione. Ma il ringraziamento più grande va a VOI...i miei tifosi! ... Vedere quello striscione in Curva Sud e l’essere considerato uno di VOI è un privilegio che mi riempie d’orgoglio!"