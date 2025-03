A Tirana l''Eagle Cup', il torneo giovanile “gemello” del Viareggio: sfida fra 12 club

Fulvio Collovati, Domenico Marocchino, Enzo Gambaro e Alberto Bigon, ex giocatore del Milan riveriano ed ex allenatore del Napoli del secondo scudetto maradoniano, sono i testimonial della prima edizione dell'"Eagle cup”, torneo internazionale giovanile sulle orme del famoso torneo di Viareggio che si svolgerà a Tirana, Albania, dall’8 al 16 giugno. Presentato a Milano dagli ex giocatori e da Akron Dasa, rettore dell’università dello sport di Tirana, il torneo vedrà la partecipazione di 12 club scelti in Italia e nel resto del mondo.