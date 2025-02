A San Siro c'è il derby: Inter per la rivincita e la vetta, Milan per il tris aspettando Gimenez

Al big match di San Siro gli uomini di Inzaghi si presentano con più certezze con una coppia d'attacco in forma smagliante. Thuram è il vicecapocannoniere del campionato, Lautaro Martinez invece è reduce dalla splendida tripletta col Monaco. "E' una partita sentita e piena di insidie - ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Il Milan è una squadra con qualità e ci vorrà un'ottima Inter, aggressiva e determinata perché per noi è una partita importante". Importante non solo perché è il derby, ma perché davanti il Napoli corre e i nerazzurri non possono permettersi di perdere terreno. "I primi due derby sono andati male da parte nostra. Nel primo fece bene il Milan, nel secondo eravamo in controllo e dovevamo essere più bravi negli episodi e a gestire la gara e abbiamo visto come è finito - ha ricordato Inzaghi ripercorrendo le ultime due stracittadine -. Dovremo essere più bravi nei momenti decisivi. Ma i precedenti non vanno in campo". In campo, almeno in panchina, nel derby invece ci andrà Hakan Calhanoglu, tornato in gruppo dopo l'infortunio in Supercoppa. Sicuramente una buona notizia per Inzaghi.