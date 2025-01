Supercoppa italiana, a Riad niente minuto di silenzio per Agroppi

Contrariamente a quanto inizialmente annunciato, il minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi non sarà osservato a Riyadh durante le gare di Supercoppa Italiana, che iniziano questa sera con la semifinale tra Inter e Atalanta. Inizialmente, la FIGC aveva comunicato che il minuto di silenzio sarebbe stato osservato a partire dalle semifinali e per tutte le partite del weekend, comprese quelle di anticipo e posticipo. Tuttavia, la decisione è stata rivista in accordo con la Lega Serie A.

Il motivo del passo indietro risiede in precedenti episodi simili, verificatisi a Riyadh durante le commemorazioni di Franck Beckenbauer e Gigi Riva, in cui i minuti di silenzio furono fischiati dal pubblico locale. In Arabia Saudita, infatti, il silenzio non è tradizionalmente associato al lutto. Per evitare che la commemorazione di Agroppi fosse accompagnata da fischi, la FIGC ha deciso di annullare il minuto di silenzio durante le partite della Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita, al fine di non creare un episodio sconcertante.