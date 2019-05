Under 21, i preconvocati di Di Biagio: ci sono Meret e Cutrone

24/05/2019

Gigi Di Biagio, ct della Nazionale Under 21, ha scelto la lista dei 26 calciatori che inizieranno la preparazione mercoledì 29 maggio al Centro Sportivo di Formello in vista dell'Europeo di categoria che si giocherà in Italia. Della lista non fanno parte otto giocatori in età che saranno convocati dalla selezione maggiore di Mancini per le sfide di qualificazione ad Euro 2020 contro Grecia e Belgio ma che successivamente potrebbero essere in un certo senso 'ripescati'. La lista ufficiale dei 23 nomi che disputeranno la competizione (esordio azzurro il 16 giugno) verrà stilata ed ufficializzata il prossimo 6 giugno. La squadra sarà in pre-ritiro fino a sabato 8 giugno a Formello e, completato il raduno preliminare, si ritroverà lunedì 10 a Bologna presso il centro sportivo rossoblù, a Casteldebole.