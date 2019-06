Mondiali femminili, Italia-Cina 2-0: le Azzurre volano ai quarti

25/06/2019

La Grande Muraglia è stata scardinata. Una splendida Italia supera 2-0 a Montpellier una Cina quasi mai in partita e si qualifica meritatamente ai quarti di finale dei Mondiali femminili di Francia 2019, eguagliando così un traguardo raggiunto soltanto nell’edizione del 1991 che, per ora, rimane quello più lontano che sia mai stato conquistato dalle calciatrici italiane in questa competizione.



Spingono subito forte le Azzurre, con Giacinti che non arriva di un soffio sul pallone messo dentro da Giugliano. Al 10’ la stessa attaccante del Milan trova la rete a tu per tu con Peng Shimeng, che però viene subito annullata dall’assistente per una posizione di fuorigioco al momento del lancio di Girelli. Attivissima Valentina Giacinti che, dopo un errore in disimpegno di Han Peng, prova a sorprendere il portiere cinese che era un po’ fuori dai pali, ma il suo esterno destro termina a lato non di molto. Allo scoccare del quarto d’ora di gioco la numero 19 riesce finalmente a trovare la via del gol: Bonansea al limite serve in area l’accorrente Bartoli, il cui tiro viene respinto dall’estremo difensore, così Giacinti piomba sulla ribattuta e insacca in rete. Italia, quindi, meritatamente in vantaggio contro una Cina decisamente troppo passiva a inizio gara. Al 25’ Gama rischia tantissimo in anticipo su Wang, ma l’arbitro e il Var decidono di non concedere il rigore. Alla mezz’ora arriva la prima vera occasione cinese a opera di Yan Wang, che impegna con un destro da fuori Laura Giuliani, costretta a deviare sopra la traversa. Poco dopo è Peng ad allungarsi sulla sua destra e negare il gol a Bergamaschi, lanciata in velocità. Al 40’ Milena Bertolini decide di sostituire Girelli (non proprio al top della forma) con Galli per rafforzare il centrocampo. Le Azzurre soffrono ma Guagni allo scadere salva tutto su Gu che era ormai pronta al tiro in porta.



Dopo nemmeno 4 minuti dall’inizio della ripresa l’Italia trova il raddoppio: proprio la neoentrata Aurora Galli, dopo il suggerimento di Guagni, sorprende il portiere avversario con un destro radente e insidioso da fuori area che s’infila nell’angolino basso. 2-0 e gara di fatto messa in ghiaccio. Anche perché al 55’ Giacinti reclama un rigore, ma anche in questa circostanza il Var non ha nulla da obiettare alla decisione iniziale dell’arbitro Edina Alves Batista, che non lo aveva assegnato. A metà del secondo tempo Giuliani si dimostra molto sicura sul mancino rasoterra da fuori area di Wang Shuang. Le Azzurre amministrano con molto ordine il doppio vantaggio e Linari è superba nel rimediare con un grande recupero su Li a un suo errore iniziale in fase di disimpegno. Nel finale di match Giuliani blocca senza problemi la conclusione deviata di Yan, opponendosi così all’ultima azione di questo ottavo di finale. L’Italia, sulla scia dell’entusiasmo, vola a Valenciennes dove attenderà la propria sfidante: Olanda o Giappone, rispettivamente campione d’Europa e vicecampione del mondo. Servirà un’impresa, ma questa Italia può giocarsela con tutti. Dalla via della seta alla via di un sogno Mondiale il passo potrebbe essere breve.