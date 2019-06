Italia, Chiesa: "Le voci di mercato fanno piacere, ma...". Barella svela: "Per me è tutto aperto, può essere che vada via"

04/06/2019

Piacciono a Inter e Juventus, ma anche al ct Mancini che su di loro sta costruendo la Nazionale del futuro. Federico Chiesa e Nicolò Barella il primo dribbling lo hanno dovuto fare al mercato e alle tante voci che li riguardano: "L'interesse di altri club fa piacere - ha ammesso l'ala della Fiorentina -, sento le notizie ma sono concentrato sulla Nazionale". Stesso discorso per il centrocampista del Cagliari anche se un po' si sbottona: "Fa piacere, ma non ci penso. Il mercato è aperto per me, può essere che vada via ma ora sono concentrato sulla Nazionale".

Il segreto per estranearsi da tutte le voci lo hanno rivelato gli stessi Chiesa e Barella che, tra una battuta e l'altra, hanno svelato: "Ho messo il telefono in modalità aereo. Essere qui a Coverciano è un onore, un sogno e un'esperienza fantastica che ti rimanere concentrato solo sugli impegni della Nazionale" ha commentato l'ala della Fiorentina; "Ho messo il telefono silenzioso - ha confermato Barella -, è il nostro lavoro e dobbiamo restare concentrati".



Sia per Chiesa che per Barella potrebbe essere questa l'estate della svolta: "Per me sarebbe fantastico vincere le prossime due partite e poi trionfare all'Europeo Under 21 - ha commentato Chiesa -. Conosciamo bene Di Biagio e saremo pronti anche per l'Europeo, poi vedremo il futuro". Barella invece è più aperto a nuove possibilità: "Il nostro pensiero è condiviso da me, Chiesa, Kean, Zaniolo e molti altri. Non ci stiamo pensando, al mercato dico, può essere che andremo via è tutto aperto, ma noi pensiamo solo a giocare. Io mi sono salutato con i compagni come tutti gli altri anni quando ero strasicuro di restare a Cagliari, vivo tutto tranquillamente".