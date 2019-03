"L'assistente donna? E' uno schifo": bufera sul giornalista di Agropoli

25/03/2019

Hanno suscitato polemiche e sdegno le parole di Sergio Vessicchio , giornalista e telecronista del match di Eccellezza Agropoli-Sant'Agnello nei confronti della guardalinee Annalisa Moccia. "Prego la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. E' uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro, è una barzelletta della Federazione una cosa del genere". Parole disgustose confermate poi a freddo su Facebook : "Ritengo personalmente che far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per alcuni motivi - si legge in un post poi rimosso - quindi confermo il mio pensiero. Perché tutti questi squallidi moralisti non fanno una battaglia per farle giocare insieme ai maschi? La vera discriminazione è questa". Lunedì mattina la marcia indietro e le scuse . "Ho sbagliato e ho fatto una stupidaggine . Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze - ha detto a Radio CRC - Le donne arbitro sono statisticamente meglio degli uomini. Non volevo creare nessun pandemonio. Non sono razzista, sono per l'integrazione a 360 gradi. Ho attaccato il sistema e la Federazione, ho sbagliato i modi nell'esprimere il mio pensiero".

I PRECEDENTI DI VESSICCHIO

Sergio Vessicchio non è nuovo a uscite che fanno discutere e suscitano sdegno. Nel 2006 quando era direttore del mensile 'Il Cittadino' si scagliò pesantemente contro il turismo di Agropoli, in particolare contro i napoletani. "Diciamo no ai napoletani aveva scritto - e questo è un invito al resto della nazione. Vogliamo gli altri, vogliamo un turismo di qualità, di gente per bene, di signori. Siamo stanchi di fronteggiare ogni anno queste persone che pensano di venire ad Agropoli e portare civiltà. Siamo a 100 km da Napoli, a una ottantina dai paesi vesuviani, ma non siamo napoletani. Teniamo a sottolinearlo. Prendiamo le distanze e ci offendiamo se ci chiamano napoletani. E’ un’offesa grande, schifosa, indegna per ogni cittadino di Agropoli.".



Nel marzo 2018, in occasione dell'anniversario dell'Inter, Vessicchio attaccò duramente il club nerazzurro e Ronaldo. "Un cesso che va a trans, la giusta immagine della storia dell'Inter" il titolo dell'articolo incriminato.



Duro anche un suo editoriale del novembre del 2018 su TuttoJuve.net contro Massimiliano Allegri di cui riportiamo uno stralcio. "Prima o poi ci riuscirà.Prima o poi questo allenatore annullerà tutti gli investimenti della Juventus.Negli ultimi due anni lo ha salvato Higuan, il pipita in due campionati giocati da schifo ha segnato 40 goal molti dei quali determinanti.Quest’anno il pipita non c’è ma direte c’è Cristiano Ronaldo.Non può essere la stessa cosa. Non può segnare i goal dal ruolo in qui gioca in una squadra messa in campo disordinata,senza schemi,senza un’idea di gioco... Perde giocatori continuamente,una costante nella gestione Allegri e oltre a sbagliare formazioni sbaglia anche i cambi. In precedenza sbagliava le formazioni e poi “apparava” con le sostituzioni. Ora sbaglia proprio tutto... La Juventus è priva in questo momento,lo era anche prima,di una guida importante. In panchina ha un cialtrone che ha messo in discussione le ultime vittorie di campionato durante i quali la squadra ha sofferto con tutte le avversarie tranne che in qualche circostanza... Allegri non è un allenatore per la Juventus che intende vincere la competizione europea. Le partite cruciali li sbaglia sempre ( Bayern, Real Madrid, Barcellona e ora Manchester U ). In europa si deve giocare coralmente e non fare tattica... Se non ci fosse stato Allegri, la Juventus sarebbe ricordata come più devastante squadra del secolo". Nei mesi a seguire gli attacchi al tecnico bianconero sono stati ripetuti.