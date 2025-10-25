Collina: "Mondiale per club avrà successo anche in futuro"

"E' stata una competizione molto interessante, bella e stimolante. Per noi è la prima volta che facciamo una competizione del genere con i club, come Fifa, e per gli arbitri, più abituati ad arbitrare competizioni con squadre nazionali. Abbiamo dovuto cambiare un po' le metodologie di preparazione degli arbitri. Con delle difficoltà, legate soprattutto al clima che non ha aiutato, ma che ci ha consentito di fare un test importante in previsione del Mondiale 2026. Credo che alla fine anche quelli che avevano dei dubbi sulla validità o sul successo della competizione abbiano cambiato idea e abbiano riconosciuto che è una competizione estremamente interessante e che continuerà ad avere successo anche in futuro". Sono queste le parole di Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri Fifa, durante il talk andato in scena al Maxxi di Roma sul Mondiale per club. Poi, sull'introduzione della "Ref Cam", Collina ammette come "l'obiettivo era di far vivere a chi guarda la partita dalla tv un'esperienza diversa. Nessuno aveva mai visto quello che vede l'arbitro durante la partita. Abbiamo fatto un investimento che ci ha permesso di offrire questa nuova esperienza", conclude.