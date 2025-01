Come riportato in mattinata sul Corriere di Bologna, la riacutizzazione del dolore di Ante Zizic a poche ore dalla sfida con lo Zalgiris di mercoledì scorso suggerirebbe un intervento chirurgico per il croato. La cura della borsite al gomito del lungo bianconero potrebbe quindi richiedere un allungamento degli iniziali tempi di recupero: ipotizzando un altro mese e mezzo per tornare sul parquet, le Vu nere potrebbero accelerare un'eventuale operazione di mercato in aggiunta.