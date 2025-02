Cremona, Zampini: "Lotta salvezza? Almeno 5 squadre sono invischiate"

Sulle pagine de La Provincia, Federico Zampini (play/guardia Vanoli Cremona) ha approfondito alcuni temi legati alla sua stagione d'esordio in Serie A: "La Serie A era un obiettivo messo nel mirino diversi anni, ma dopo ogni stagione positiva è sempre arrivato un brutto infortunio che mi ha fatto ripartire quasi da zero. Questa era l'occasione giusta. Impatto? Non è stato facile all'inizio. Ci sono state tante vicissitudini, abbiamo perso partite di fatto già vinte. Abbiamo vissuto un cambio di panchina. Adesso le cose stanno prendendo una direzione stabile. Lotta salvezza? Questo è un campionato apertissimo. Scafati e Varese credo possano rientrare. Tutte le squadre stanno vivendo alti e bassi. Almeno 5 squadre sono invischiate. La città di Cremona? Mi trovo bene. È bella. Io non esco molto, conosco soprattutto il centro. Ho fatto però qualche giro in zona. Sono stato a Milano, sul lago di Garda. Come me la cavo in cucina? Sono appassionato. Mi piace sperimentare ricette diverse. Il piatto forte? A pranzo la carbonara, a cena bistecca con patate. Meglio far bene le cose semplici... In realtà anche le polpette di carne con il pomodoro sono un mio fiore all'occhiello".