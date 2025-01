Zampini carica Cremona: "Per battere Bologna serve attaccarli da subito"

È cominciata la missione "Virtus Bologna" per la Vanoli Cremona, impegnata in trasferta nel Monday Night di LBA Serie A e alla caccia di punti fondamentali nella corsa salvezza. Ne abbiamo parlato con Federico Zampini: "Bologna è reduce da una settimana importante in cui ha affrontato il doppio turno di Eurolega contro Zalgiris e Bayern Monaco. La nostra forza dovrà essere quella di attaccarli fin da subito e usare le nostre energie per cercare di conquistare la vittoria".