Zizic sì, Zizic no. Versioni diverse sui vari quotidiani in merito all'eventuale recupero del centro di Bologna per la sfida di Eurolega contro lo Zalgiris di Trinchieri. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il croato partirà con la squadra insieme a Shengelia, anch'egli nuovamente a disposizione. Secondo Il Resto del Carlino, invece, Zizic sarebbe ancora fermo ai box. Certa invece la presenza di Toko Shengelia.