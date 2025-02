Gran Bretagna-Cechia 96-75: Yeboah e Wheatle guidano coach Steutel

Coi britannici già sicuri del 2° posto e i cechi della 3° piazza del gruppo F di qualificazione a EuroBasket 2025 - entrambi qualificati alla fase finale prima della palla a due della Vertu Motors Arena di Newcastle -, la netta vittoria dei padroni di casa porta firme "italiane" (nonostante il riposo programmato di Quinn Ellis): i 13 punti di Akwasi Yeboah (Trapani) e i 6 di Carl Wheatle (Venezia), partiti nel quintetto titolare, hanno accompagnato il 55-33 dei parziali dispari (1° e 3°) decisivo per le sorti della gara. Losing effort per Vojtech Hruban, ala ceca passata in stagione anche da Scafati: 16 punti e 7/11 al tiro.