Sassari, Sardara: "Proveremo a rivincere la FIBA Europe Cup"

Il presidente della Dinamo Sassari ha incontrato la stampa locale in una conferenza organizzata a margine dell'ufficialità di non partecipazione dei sardi alla prossima BCL, né dal tabellone principale né tramite i Qualifying Round: "BCL? Essere fuori ci dispiace, ma oggettivamente, se si finisce decimi in campionato, non si può pretendere di partecipare. La FIBA Europe Cup resta importante per noi, e proveremo a rivincerla. La conclusione della Serie A, con la vittoria della Virtus e lo stop di Polonara (visto in Sardegna dal 2017 al 2019)? Faccio i miei complimenti alla Virtus, che ha vinto un campionato difficile dopo un inizio complicato. Mi congratulo col presidente Zanetti, Comellini e Ronci per l’ottimo lavoro. Quanto ad Achille ci siamo sentiti anche ieri: ora sistemerà i suoi problemi, così potrà onorare l'impegno di chiudere la sua carriera a Sassari (ride)! Lo Scudetto del 2015? Non credo sia irripetibile. Lavoriamo ogni giorno per tornare a quel livello, con lo stesso entusiasmo. Certo, le difficoltà sono aumentate, ma la Dinamo ha completato una rivoluzione silenziosa e si presenterà alla prossima stagione con grande motivazione. Negli ultimi due anni non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti e non vogliamo che questo si ripeta. Nello sport la memoria è corta, ma resta il fatto che negli ultimi 15 anni Sassari è stata una delle realtà più vincenti del panorama italiano. È un brand che va tutelato, fatto crescere e rinnovato anche nella valorizzazione dei giovani. L’arrivo di Vincini non è casuale: siamo sempre stati una tappa di crescita per giocatori che poi si sono affermati in Eurolega e nell'Europa di alto livello, anche se oggi la concorrenza è più alta. Il rinnovo della sponsorizzazione con Banco di Sardegna? Non sono preoccupato. Il rinnovamento del PalaSerradimigni? Quando si parla di opere pubbliche non è mai facile. Nessuna croce addosso al Comune: è un’operazione complessa e lo capiamo. Il palazzetto ha 45 anni ed è giusto pensare a un futuro adeguato. Se i lavori dovessero iniziare nel 2025, non sarà un problema insormontabile. L’importante è che la Dinamo continui a giocare a Sassari: stiamo collaborando con l’amministrazione. Si fa quello che si può fare".