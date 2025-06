Varese, nuovo tentativo per Michael Forrest

Le pagine odierne de La Prealpina approfondiscono le scelte che stanno valutando in casa Openjobmetis Varese per il ruolo di combo guard titolare: sfumato Darius McGhee, l'interesse biancorosso sarebbe nuovamente dirottato su Michael Forrest. Il 25enne americano, 2° miglior realizzatore dell'ultima regular season di LBA, era già stato accostato ai lombardi nei primi mesi del 2025, specialmente dopo le problematiche societarie vissute dall'Estra Pistoia. La possibile partecipazione di Varese alla prossima FIBA Europe Cup potrebbe risultare stimolo decisivo per Forrest per rimanere in Italia.