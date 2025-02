Zalgiris, Isaiah Wong prende il posto di Lonnie Walker IV

"Con la partenza di Lonnie Walker IV, tutta la settimana è stata molto intensa. Sebbene avessimo già compilato una lista di potenziali nuovi arrivati, il mercato e ragioni oggettive hanno continuato a restringere le opzioni. Abbiamo dato priorità ai giocatori con esperienza in Europa, ma al momento non c'erano opzioni adatte sul mercato. Abbiamo dovuto rivolgerci nuovamente agli Stati Uniti e scegliere tra i giocatori disponibili in quel mercato. Wong è stato il giocatore che ha soddisfatto la maggior parte dei criteri che stavamo cercando. Volevamo rafforzare la squadra e proteggerci dalle infortuni, visto che abbiamo anche giocatori che non possono giocare e giocatori che stanno tornando da infortuni": con queste parole del GM Navickas, lo Zalgiris Kaunas ha annunciato l'iscrizione al roster di Eurolega dell'ex Pacers e Hornets. È comunque difficile che il 24enne del New Jersey possa esordire coi lituani già stasera con la Stella Rossa (palla a due a Belgrado alle 20).