Reggio Emilia, Winston: "Venezia? I falli fischiati hanno pesato"

Sulle pagine di ieri della Gazzetta di Reggio, Cassius Winston (playmaker UnaHotels Reggio Emilia) ha analizzato la sconfitta biancorossa con Venezia, proiettandosi già verso il decisivo impegno di BCL (stasera, 20.30) col Pektimspor: "(Con Venezia) All'inizio abbiamo faticato tutti in attacco, ma era importante restare aggressivi. Sono rientrato con il giusto atteggiamento, la squadra mi ha dato fiducia e so che è il mio ruolo prendermi delle responsabilità. Da lì sono entrato in ritmo e sono entrato in partita definitivamente. Cosa ha fatto la differenza nel quarto periodo? È molto semplice, loro han fatto i canestri che dovevano fare mentre noi gli abbiamo sbagliati. Oltre a questo abbiamo fatto fatica a rimbalzo e loro ne han preso qualcuno di troppo in attacco. La situazione falli dei nostri lunghi ci ha condizionato. I problemi sono diventati a un certo punto più grandi di noi e i falli che ci han fischiato hanno pesato. La gara di BCL? Affrontiamo una squadra molto aggressiva che giocherà ad alto ritmo e ci presserà su tutto il campo, quindi dovremo essere pronti mentalmente per una partita che richiederà un dispendio di energie molto alto. Se saremo pronti, potremo portarla a casa".