WILTJER: "REGGIO, CI CONOSCIAMO BENE: VOGLIAMO VINCERE"

L'ala grande della Reyer Venezia si proietta alla sfida di campionato con la Unahotels Reggio Emilia. "Sarà una grande sfida. Ci conosciamo molto bene a vicenda, molti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Vogliamo ottenere una bella vittoria, la stagione è lunga, ma è l'ultima partita prima della sosta e noi vogliamo un successo. Abbiamo attraversato un momento tosto, ma siamo sempre rimasti sul pezzo.

Reggio Emilia è una squadra molto atletica, noi dobbiamo scendere in campo concentrati e attenerci al game plan. Se noi giochiamo duro e con focus possiamo battere chiunque. Dobbiamo pensare ad una gara alla volta. Per migliorare le nostre percentuali di tiro non dobbiamo fare altro che continuare a difendere forte e lottare a rimbalzo. Non dobbiamo focalizzarci sulle percentuali ora, ma continuare a prendere i tiri che sono nel nostro DNA, miglioreremo".