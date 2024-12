Il domino dei centri di Eurolega, iniziato col trasferimento di McCormack dall'Olimpia Milano all'ALBA Berlino, vede muoversi anche il secondo tassello: Trevion Williams, rookie in Eurolega dopo l'esperienza a Ulm della scorsa stagione, ha firmato ieri col Maccabi Tel Aviv fino a giugno 2026, dopo aver iniziato l'annata sempre in gialloblù ma all'ALBA Berlino. Per l'americano, sin qui, 10.1 punti, 6.9 rimbalzi, 3.1 assist di media in EL.