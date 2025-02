Venezia, Wheatle: "Scafati? Sarà una bella battaglia"

Intervistato dalla stampa locale, Carl Wheatle (ala Umana Reyer Venezia) ha parlato dei prossimi appuntamenti lagunari, tra Serie A (trasferta a Scafati, domenica 2 marzo, ore 17.30) ed EuroCup (ottavi di finale a Gran Canaria, mercoledì 5 marzo, ore 21): "Stavamo attraversando un ottimo periodo prima della pausa: a volte non giocare serve per ricaricare le batterie, anche mentalmente, per farci trovare ancora più pronti per la parte finale della stagione. Scafati? Le guardie della Givova, hanno tanta esperienza e possono contare su un play come Cinciarini che ha alle spalle tantissime partite e sa come attivare i compagni. Gray è un ottimo realizzatore. È una squadra che in questo momento sta lottando per rimanere in Serie A e ha bisogno di vittorie per salvarsi. Giocando in casa, avrà uno stimolo in più, noi dobbiamo prepararci al meglio ed essere pronti perché sarà una bella battaglia. La qualificazione a EuroBasket con la Gran Bretagna? Abbiamo compiuto passi in avanti. Per noi come Paese è importante essere riusciti a qualificarci alla fase finale perché stiamo cercando di migliorarci sempre di più a livello di Nazionale. Queste due vittorie finali contro Olanda e Repubblica Ceca rappresentano un bel segnale da parte del gruppo, non vediamo l'ora di iniziare questa nuova esperienza