Venezia, Wheatle: "Pistoia? Dispiace per tutto quello che è accaduto"

In vista dell'accogliere al Taliercio la sua "vecchia" Estra Pistoia, Carl Wheatle (ala Reyer Venezia) ha parlato al Gazzettino: "Contro una squadra come Trapani che è in testa alla classifica, è stata un'ottima partita per verificare a che livello siamo arrivati a questo punto della stagione, capire quello che stiamo eseguendo bene e anche quello in cui dobbiamo migliorare. Per la Reyer ogni partita adesso è molto importante, le ultime 3 sono fondamentali: per centrare definitivamente i playoff e per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. In questa fase della stagione nessuna squadra è da sottovalutare, tutte hanno un obiettivo da raggiungere. Giocheremo contro l'Estra come abbiamo affrontato tutte le altre: sappiamo che Pistoia tenterà di vincere per l'orgoglio, per superare i momenti difficili che ha vissuto in questa stagione. Per noi non cambia niente, è fondamentale vincere, sarà un ulteriore step verso i playoff cercando di limitare gli errori, mettendo la giusta energia e la giusta carica in campo. Per me sarà una partita molto speciale dopo aver trascorso 5 anni a Pistoia, ho ancora tantissimi ricordi di quel periodo. Mi è dispiaciuto tantissimo per tutto quanto è accaduto quest'anno durante il campionato, ma quando inizierà la partita, sarà un incontro di basket come tutti gli altri: cercherò di affrontarla con serenità".