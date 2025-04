Wembayama: "EuroBasket 2025? Dovrò prendermi un po' di tempo"

"Non so se sia realistico, ci sono molte incertezze. Pianificare in anticipo non sarebbe affatto rilevante, ma voglio giocare per la nazionale francese in ogni competizione internazionale possibile. Ho una vaga idea, sì, ma è un problema così specifico che dovrò prendermi un po' di tempo perché voglio essere sicuro della mia decisione alla fine": con queste frasi, pronunciate nella conferenza stampa di fine stagione con gli Spurs, il lungo di San Antonio non ha fornito ulteriori dettagli sulla partecipazione o meno ai prossimi Europei. Il 21enne transalpino è fermo da quasi due mesi per una trombosi venosa alla spalla destra.