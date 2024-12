Treviso, Vitucci: "I ragazzi hanno fatto un grande sforzo"

Nel post partita della sua Nutribullet Treviso, queste le parole di coach Vitucci sulla vittoria raggiunta in casa di Tortona (90-95). Così a DAZN, ancora sul parquet: "È stata una partita molto dura, penso che siamo stati molto bravi ad aggiustarla difensivamente dopo un primo quarto in cui abbiamo concesso troppo. Abbiamo lavorato meglio su rimbalzo e pick'n'roll. I miei ragazzi hanno fatto un grande sforzo. È una spinta a lavorare sempre meglio e a guardare al futuro con quell'ottimismo che serve per farlo meglio. 4 vittorie consecutive? Questo è un bel gruppo che lavora volentieri insieme con attenzione. Qualche errore viene tollerato dal resto della squadra e i risultati si vedono. Aver vinto senza due giocatori importanti dà agli altri più fiducia e coraggio". Così invece nella sala stampa del PalaFerraris: "Quando abbiamo difeso con accortezza siamo stati bravi a tenerli; a parte nel primo quarto quando il punteggio è stato troppo alto, poi invece siamo tornati in partita bene mettendo a posto anche l’attacco: 21 assist, questo per noi è un numero estremamente importante. A rimbalzo, anche se hanno preso 20 rimbalzi in attacco… 14 nel primo tempo, ma solo 6 nel secondo, abbiamo lavorato meglio sotto questo aspetto. Sono molto contento per i miei che oggi sapevano di dover produrre di più e fare uno sforzo importante perché davanti avevamo una squadra di alto livello. Sono molto contento per i giocatori, per il club e per i tifosi che hanno ripreso a seguirci e quindi hanno avuto soddisfazione anche loro. Non ci resta che continuare a lavorare e credere nei nostri mezzi. Lasciatemi dedicare la partita: sono due anni che è mancata mia mamma, proprio oggi. 700° panchina? Una bella tappa".