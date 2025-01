Treviso, Vitucci: "Passo indietro evidente, numeri impietosi"

Il 78-90 incassato con Napoli nell'anticipo del 17° turno frena le ambizioni della Nutribullet Treviso. Coach Frank Vitucci ha analizzato così la prestazione dei suoi, nella conferenza stampa al termine del match: "Una brutta partita, un passo indietro evidente. Abbiamo le nostre responsabilità, io per primo. I numeri dicono già abbastanza. Abbiamo approcciato la partita benino, poi abbiamo perso il filo delle cose troppo presto. Forse pensando che fosse una partita "facile", cosa impossibile. Sapevamo che dall'altra parte ci fosse una squadra esperta e di talento. Hanno tirato 20 volte più di noi, 10 rimbalzi offensivi contro i nostri 5. 20 assist contro 13. I numeri sono impietosi, mi dispiace molto. Io come allenatore sono il primo responsabile di questa brutta prestazione, che sinceramente non ci saremmo mai aspettati dopo una settimana nella quale avevamo lavorato bene. Dobbiamo riflettere un po': perdere 3 partite di fila non va bene. Dobbiamo resettare, rimboccarci le maniche. E mettere in campo molto più umiltà e attenzione. La gara di Napoli? Loro avevano armi offensive in grado di metterci in difficoltà. Senza Totè, Zubcic ci ha messo in difficoltà con il pick and pop. Anche sui cambi difensivi non abbiamo mai preso la strada giusta. Paulicap sapevamo in una partita del genere potesse essere un gran vantaggio o potesse andare in difficoltà. Ma alla sufficienza sono arrivati in pochi oggi. La responsabilità è di non aver capito neanche durante la partita cosa avremmo dovuto fare. Non si possono perdere 20 palloni e recuperarne 3. La testa non era abbastanza collegata nonostante avessimo tanti giocatori pronti a entrare".