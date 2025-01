Treviso, Vitucci: "Impresa, il pubblico meritava una soddisfazione"

Queste le parole di coach Fran Vitucci, raccolte da DAZN e in conferenza stampa, al termine della vittoria della sua Nutribullet Treviso contro la capolista Brescia (86-84): "Vittoria strameritata. I due punti di scarto non rispecchiano, secondo me, la differenza che c’è stata in campo: loro hanno recuperato quando abbiamo accusato la fatica accumulata, perché sono una squadra molto scaltra ed esperta. Ancora una volta abbiamo dimostrato carattere e possiamo dire che sia stata una piccola impresa: eravamo senza Olisevicius, Bowman è stato espulso in quel modo, con un tecnico inutile fischiato ai due giocatori, e Brescia ha tirato 30 tiri liberi. Forse qualcosa di troppo gli è stato concesso, in generale il metro arbitrale ci ha fatto fare molta fatica. Mi permetto di dirlo solo perché abbiamo vinto. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di calo, anche fisico, e infatti gli assist sono calati, ci siamo passato un po’ meno la palla in attacco e abbiamo subito di più in difesa. Sono contento per i ragazzi e anche oggi il pubblico si è fatto sentire, perciò meritava una soddisfazione per iniziare al meglio l’anno. Dopo aver affrontato una squadra di Eurolega al completo oggi ne abbiamo trovata una che voleva suggellare il suo primo posto in classifica, quindi sapevamo che l’impegno sarebbe stato improbo, ma abbiamo giocato con grande consistenza".