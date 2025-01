Treviso, Vitucci: "Sono arrivati troppo facilmente in area"

A pochi minuti dal termine del 101-86 de Il T Quotidiano Arena, così Frank Vitucci ha commentato la sconfitta della sua Nutribullet Treviso con Trento: "Abbiamo subito sicuramente troppo la loro verve atletica e anche tecnica in alcuni momenti: Zukauskas, Lamb e Ford ci hanno messo in difficoltà. Sono arrivati troppo facilmente in area, sfruttando l’1vs1, e noi abbiamo faticato a prendere le misure. Sullo strappo di metà terzo quarto abbiamo ceduto un po’, poi abbiamo cercato di tornare ma con poca lucidità e grande fatica. Adesso dobbiamo non solo resettare, ma anche caricarci al meglio per portare tutti a un livello più alto. Tra le ultime gare questa è quella in cui abbiamo sofferto di più dal punto di vista fisico e atletico, e sicuramente non abbiamo fornito la nostra migliore prestazione. Dobbiamo riflettere su questo e rimetterci a lavorare".