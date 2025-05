Treviso, l'addio social di Vitucci: "Un saluto ai tifosi veri"

Tramite il proprio profilo Instagram personale, l'ex coach della Nutribullet Treviso si è così congedato con l'ambiente veneto: "Si chiude la mia esperienza con Treviso Basket. Sono state due stagioni impegnative, concluse entrambe con esito positivo secondo le aspettative. Un saluto ai tifosi veri e al pubblico del Palaverde. Ringrazio e saluto con gratitudine in particolare i miei collaboratori tecnici, lo staff sanitario, fisioterapico, organizzativo, tutti gli atleti che hanno fatto parte di questo percorso e anche il settore giovanile. Un grazie e un abbraccio virtuale a tutti coloro, e sono molti, che mi hanno sempre dimostrato stima, amicizia e affetto. Agli altri, la mia più sincera indifferenza. "In c... a chi me ne vol mal!". Cit. Dino".