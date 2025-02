Treviso, Vitucci: "Dovevamo assolutamente riprendere la corsa"

L'84-90 con cui la Nutribullet Treviso ha espugnato Pistoia è stato analizzato così da Frank Vitucci, coach dei veneti, nella conferenza stampa post partita: "Per noi è sicuramente una vittoria molto importante dopo le ultime 3 sconfitte, che vale il 2-0 nello scontro diretto contro Pistoia. Era importante tornare a vincere e dimostrare di avere quella determinazione che è assolutamente necessaria e indispensabile. Questo lo abbiamo fatto per 40′, anche se c’è stata qualche turbolenza che ci ha fatto perdere il filo della partita… che però siamo stati sempre bravi e consistenti nel riprendere in mano. È una vittoria a cui va dato merito ai giocatori che hanno prodotto uno sforzo importante contro un avversario che ha giocato bene in un ambiente non facile, dimostrando quindi concentrazione e lucidità. A parte qualche turbolenza appunto e le due palle perse alla fine. Ma quando si parla di dettagli va bene così, però nella sostanza la squadra oggi c’era. Dovevamo assolutamente riprendere la corsa: il campionato è molto duro ed è importante tenersi fuori dalla zona pericolosa di classifica. Sono contento per i miei giocatori, il club e i tifosi che ci hanno seguito fino a qua".