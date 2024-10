Trapani Shark, John Petrucelli è già decisivo: che show con Varese

Una certezza costante in fase difensiva, letale anche in attacco: il due volte Best Defensive Player della LBA Serie A è fin qui protagonista di una partenza di stagione solidissima. Una maturità raggiunta e certificata dai numeri: Petrucelli è infatti passato da una media di 9.6 punti dello scorso anno ai 16 in queste prime giornate di campionato. Una crescita che il presidente di Trapani, Valerio Antonini, ha riconosciuto anche ai nostri microfoni: "Per il momento Petrucelli è una spanna sopra gli altri, perché ha una migliore condizione".