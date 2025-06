Reggio Emilia, Vitali: "Rinnovo? Vedremo come evolveranno le cose"

Intervistato sulla Gazzetta di Reggio, il capitano della UNAHOTELS ha parlato delle sue intenzioni future: "Il 2024/25? Penso sia stato un lungo percorso, che abbiamo compiuto insieme da settembre sino a Gara 3 dei quarti di finale con Trapani e di cui sono estremamente contento: la qualificazione in Coppa Italia, i risultati ottenuti in BCL, l'approdo ai playoff. E in tutto questo, percepire il grande entusiasmo della città penso sia stata un'enorme vittoria. La qualità del gruppo? Siamo stati capaci di concentrarci su una partita dopo l'altra, mantenendo il nostro focus sul cercare sempre di non avere rimpianti. Abbiamo creato un bellissimo gruppo e, una partita alla volta, portato entusiasmo ai nostri tifosi. Questo ci ha consentito di raggiungere dei bei risultati e fare un'annata positiva. Il mio ruolo da capitano? Mi inorgoglisce, ho cercato di farlo nel miglior modo possibile, dando tutto me stesso in allenamento e in partita, mantenendo sempre un atteggiamento positivo. Futuro ancora a Reggio Emilia? Mi viene davvero la pelle d'oca a parlarne perché la mia esperienza qui a Reggio è stata estremamente positiva e negli ultimi anni si è creato un grande entusiasmo attorno alla squadra. Non mi sono mai nascosto: a me piacerebbe rimanere. Io e la mia famiglia stiamo bene qui, questa città è un bel posto in cui vivere, si lavora bene e si respira pallacanestro. Quindi vedremo come evolveranno le cose".