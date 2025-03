Visconti saluta Bologna: "Grato di aver indossato una maglia storica"

Tramite un post pubblicato sui profili social personali, Riccardo Visconti ha commentato la risoluzione consensuale del contratto con la Virtus Segafredo Bologna e il trasferimento a Granada: "Un nuovo capitolo di vita sta per iniziare, grato di aver indossato una maglia storica come quella della Virtus e di aver avuto l’onore di vivere Bologna da giocatore. Rammaricato di non aver avuto la possibilità di avere un’occasione concreta sul campo. Nella speranza che le nostre strade possano riincontrarsi in momenti migliori. In bocca al lupo ai miei compagni, che quest’anno sono stati davvero incredibili".